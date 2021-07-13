İnebolu Muhtarlar Derneğinden "birlik ve beraberlik" programı - Son Dakika

İnebolu Muhtarlar Derneği, birlik ve beraberlik programı düzenledi.

İnebolu Belediyesi Osman Sungur Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Dernek başkanı Emrullah Kuruahmet, programda yaptığı konuşmada, muhtarlar arasında birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

Yemeğe katılan muhtarlara ve protokol üyelerine teşekkür eden Kuruahmet, "Geçirmiş olduğumuz pandemi nedeniyle bir süredir etkinlik yapamıyorduk. İnşallah bu salgın en kısa sürede biter ve programlarımıza devam ederiz. Bu süreçte canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

Dernek yönetimi olarak köy ve mahalle muhtarlarını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirten Kuruahmet, "Muhtarlarımıza siz değerli protokolümüzle birlikte yardımcı olmaya devam ediyoruz. Amacımız ilçemize ve köylerimize yapılacak hizmetleri korumak, çözüm noktasında destek olmaktır." diye konuştu.