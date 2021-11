İnegöl'de Çocuklar Gerçek Kahramanların Hikayeleri İle Büyüyecek - Son Dakika

1 yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 100 Türk büyüğünün hayatının anlatıldığı 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak. Böylece çocuklar sahte kahramanların değil, gerçek Türk büyüklerinin hayatlarından ilham alarak yetişecek.

Tarih Yazan Çocuklar, İnegöl'de İnegöl Belediyesi öncülüğünde yeni nesille buluşuyor. Şehirde eğitim verilen 51 ilkokul için her sınıfa bir Kitap Ağacı projesinin startı verildi. Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında çocukların milli bilinç kazanmaları ve tarihlerinden gurur duymaları toplumun geleceği için de önemli hale geliyor. İnegöl Belediyesi, bu anlayışla yola çıkarak İnegöl Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Birlikte Dağıtım A.Ş. işbirliğinde "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de Projesini" geliştirdi. Bu proje ile çocukların Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek kahramanlardan ilham almaları ve onları rol model olarak benimsemeleri hedefleniyor.

1 YIL İÇERİSİNDE 20 BİN ÖĞRENCİ 2 MİLYON KİTAP OKUYACAK

Yeni neslin kitap okumasını teşvik etmek ve Türk tarihini öğrenmeleri amacıyla ortaya çıkan Tarih Yazan Çocuklar projesi ile İnegöl'de bulunan 51 ilkokulda 644 derslik için Kitap Ağacı ismi verilen kitaplıklar kurulacak. Her bir kitap ağacında 4'er set "Tarih Yazan Çocuklar" kitap serisi yer alacak. Toplamda 1 kitap ağacı 400 kitaptan oluşacak. Öğretmenler nezaretinde 1 yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak.

İLK KİTAP AĞACI ŞAKİR LAKŞE'DE HAYATA GEÇİRİLDİ

Osmangazi'den Atatürk'e, İbn-i Sina'dan Aziz Sancar'a, spordan sanata Türk tarihine damga vuran 100 Türk büyüğünün hayatını anlatan kitapların sınıfları süsleyeceği ve çocukların bu gerçek kahramanlarla büyümesini sağlayacak projenin ilki Şakir Lakşe İlkokulunda hayata geçirildi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Projenin lansmanı ile birlikte İnegöl Belediyesi, Kaymakamlık ve Birlikte Dağıtım A.Ş. arasında işbirliği protokolü MODEF Fuar alanında devam eden 5. İnegöl Kitap Günleri Fuarında gerçekleştirildi. Burada hem imzalar atıldı hem de Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesi tanıtıldı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Birlikte Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Yerli'nin katıldığı basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Kitap Günleri Fuarımızın yapıldığı alanda yeni bir projeyi duyurmak için bir aradayız. Burada gençlerimizi, ailelerimizi, çocuklarımızı görmek bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Ancak bugün burada toplanma amacımız daha başka. Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile güzel bir projeye imza atmış olacağız. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesini şehrimize kazandırmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılına emin adımlarla ilerliyoruz. Türk Milletinin adının tarihe altın harflerle yazılmasını sağlayan şüphesiz binlerce değerimiz var. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesi de kültür ve eğitim alanında büyük etki uyandıracak, ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlayacak kıymetli bir projedir. Bu projeyle hem ülkemizin geçmişindeki engin tecrübe ile birlikte bilgi ve birikimi oluşturan, tarihe mal olmuş değerlerimizin gelecek nesillerle buluşturulması hedeflenmektedir. İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan bu kitap serisi ile amaçlanan sadece çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması değil, aynı zamanda bu değerli kimlikleri ilkokul yıllarında tanımaları ve anlamalarını sağlamaktır" dedi.

ÇOCUKLAR SAHTE KAHRAMANLARLA DEĞİL TÜRK BÜYÜKLERİNİN HİKAYELERİ İLE BÜYÜYECEK

Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüzde, çocukların milli bilinç kazanmaları ve tarihlerinden gurur duymalarının toplumun geleceği için giderek daha önemli bir hale geldiğine vurgu yapan Başkan Alper Taban, "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de Projesi; çocuklarımızın Türk büyüklerini tanımalarını, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş bu gerçek kahramanlardan ilham almalarını ve onları rol model olarak benimsemelerini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesinin içeriği ve hedefleri kapsamında ilkokul sınıflarına Kitap Ağacı oluşturulması ve burada yer alan Türk büyüklerinin hayatını konu alan kitapların İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda bir yıl içerisinde öğrencilere okutulması temel hedefimizdir. Çocuklarımızın kağıda dokunarak okuma alışkanlığı kazanmalarının önemini gözeterek, değişen dünyanın gerçeklerine uygun şekilde, teknolojinin imkanları da projemize dahil edilmektedir. Bu doğrultuda; tüm kitapların sesli animasyon videoları hazırlanacak ve çeşitli kanallardan hedef kitlesiyle buluşturulacak. Yine dijital platformlar üzerinden sunulacaktır. İnegöl Belediyesi'nin kurumsal mesajına web sitemizde ve animasyon videolarında yer verilecektir. Bunların yanı sıra başarılarıyla toplumda kabul görmüş saygın kişilerin projemize çeşitli şekillerde dahil olması ve katkı vermesi sağlanacak. Projenin farklı boyutlarının topluma doğru şekilde tanıtıldığı medya ve halkla ilişkiler çalışmaları yürütülecek" diye konuştu.

HER SINIFA KİTAP AĞACI

Başkan Alper Taban, şehrimizde 51 ilkokulda 644 dersliğin her birinde 4'er takım "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de" kitap setinin bulunduğu özel Kitap Ağaçları kurulacağını da belirterek; "Her bir sette 100 kitap olmak üzere toplam 400 adet kitabı sınıflarımıza ulaştırmak istiyoruz. Proje İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Birlikte Dağıtım A.Ş. işbirliğinde gerçekleştiriliyor. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, sınıflara kurulan kitaplıklarda yer alan kitaplar, sınıf öğretmeninin yönetiminde sürdürülecek bir yıllık plan çerçevesinde çocuklar tarafından okunacaktır. Bu yolla her bir çocuğun Türk büyüklerini tanıması ve gerçek kahramanların hayatlarından ilham alması sağlanacaktır. Öğrencilerimizin de heyecanla bu süreci beklemesini arzu ediyoruz. Yapılan çalışmanın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

1 YILDA 20 BİN ÖĞRENCİ 2 MİLYON KİTAP OKUYACAK

Kaymakam Eren Arslan ise çok heyecan verici bir projenin startının verildiğini kaydederek "İçinde bulunduğumuz fuar alanında da devam eden hali hazırda bir kitap fuarımız var. Bu kitap fuarına hemşerilerimizin gösterdiği ilgi alaka geleceğimiz adına umut verici. Bu anlamda bunu tamamlayacak bir projenin de sunumunu yapıyor olmak çok anlamlı oldu. Bu güzel projenin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemiz günümüzde çok daha önem kazanan ve çağımız gençliğinin dijital mecralarda vakit geçirip kitaptan uzaklaştığı dönemde onları kitapla buluşturup aynı zamanda içerik olarak 100 Türk büyüğünü barındıran kitaplar olması da gençlerimizin ve çocuklarımızın doğru rol modellerle yetişmesi adına önemli. Bu anlamda ilçemizde 51 ilkokulda kitap ağacı olarak planlanan kütüphaneler kurulacak. Burada bu eserler öğrencilerimiz tarafından dönüşümlü olarak okunacak ve 1 yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrencimiz 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak. Bu çok anlamlı ve umut verici bir gelişme olacak. Bu projenin devamında da sürdürülebilirliği anlamında inşallah bir üst seviyede de gençlerimize yönelik yeni yayınlar olmasını umut ediyorum. Temeli sağlam atarsak üzerine kurulacak yapıyı da daha sağlıklı hale getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.