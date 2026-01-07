İnegöl\'de Kavga: 16 Yaşındaki Çocuk Bıçakla Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde top oynarken çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki yabancı uyruklu Obai D., tanımadığı gençlerle top oynamaya başladı. Oyun sırasında pas verilmemesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanında bulunan bıçakla Obai D.'yi sağ bacağından yaraladı. Şüpheli, olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA
