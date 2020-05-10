İnegölspor Basın Sözcüsü Özgür Gürbüz'den koronavirüs açıklaması - BURSA - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un basın sözcüsü Özgür Gürbüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan iki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu, yöneticilere yapılan testlerde ise virüse rastlanmadığını belirtti.

Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri kulüp müdürü olmak üzere iki personelde koronavirüs tespit edildiğini hatırlattı.

Bu kişilerin karantinaya alındığını dile getiren Gürbüz, "Sonuçları pozitif çıkan iki personelimizin sağlık durumları iyi. Yöneticilerimize de test yaptırdık, hepsinin negatif çıktı. Yarın futbolcularımıza ve teknik heyete test yaptıracağız. Umarız onlarda da pozitif vakaya rastlanmaz." diye konuştu.

Gürbüz, teknik heyet ve futbolcuların testlerinden çıkacak sonuçlara göre bir yol haritası berileyeceklerini aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonundan bu süreçte uyulması gerekenlerle ilgili gelen talimata göre hareket edeceklerini anlatan Gürbüz, şunları söyledi:

"Futbol bir temas oyunu. Futbolcularımızı sahanın içerisinde nasıl koruyacağız? 2. ve 3. liglerdeki takımların tesis durumları ortada. Bizim kategorimizdeki tesisler, topçuların sağlığını kontrol etme açısından iyi sonuçlar doğurmuyor. Top başı yaptırıp, test yaptırmayan takımlar var. Eğer rakip korunmuyorsa biz nasıl önlem alacağız? Federasyondan 2. ve 3. liglerle ilgili değerlendirme yapmasını ve analiz etmesini istiyoruz. Haziran ayını liglerin başlaması için erken buluyoruz. Umuyoruz ki bu illetten kurtulur, futbola yeniden döneriz."