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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Serkan Emlek, Özlem Yalman, Özge ŞentürkBeşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Mckissic 16, Samet Geyik 11, Burak Can Yıldızlı 12, Theodore 18, Gotcher 10, Ömer Utku Al, Oğuz Savaş 3, Durusic 6Sigortam.

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Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Serkan Emlek, Özlem Yalman, Özge Şentürk

Beşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Mckissic 16, Samet Geyik 11, Burak Can Yıldızlı 12, Theodore 18, Gotcher 10, Ömer Utku Al, Oğuz Savaş 3, Durusic 6

Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 6, Huff 8, Goodwin Lii 12, Coleby 10, Burak Selen 3, Dillard 19, Yunus Akçay, Cenk Akyol, Ramazan Tekin

1. periyot: 24-23

Devre: 40-43

3. periyot: 57-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket'i 83-80 yendi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitime 36 saniye kala üst üste bulduğu iki 3 sayılık basketle konuk ekip 80-79 öne geçti. Theodore'un faul atışıyla 13 saniye kala 80-80 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, aynı oyuncunun 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle salondan 83-80 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezon 4. galibiyetini elde ederken, Sigortam.net İTÜ Basket 9. kez mağlup oldu.

Burak Can Yıldızlı, Serkan Emlek, Akpınar, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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