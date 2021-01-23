ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

23.01.2021 17:29
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Serhat BükerBeşiktaş Icrypex: Mehmet Yağmur 3, Blackmon 13, Egehan Arna 11, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 7, Şehmus Hazer 13, Berry II 17, Hakan Sayılı 3, Alperen Şengün 10, Johnson, Samet Yiğitoğlu, Ömer...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Serhat Büker

Beşiktaş Icrypex: Mehmet Yağmur 3, Blackmon 13, Egehan Arna 11, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 7, Şehmus Hazer 13, Berry II 17, Hakan Sayılı 3, Alperen Şengün 10, Johnson, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasir Küçük 3

Galatasaray: Trice II 7, Macon Jr 14, Göksenin Köksal, Motum 22, Williams 8, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 5, Jefferson 2, Caner Erdeniz 3, Eray Aydoğan 3

1. Periyot: 19-16

Devre: 42-29

3. Periyot: 67-48

Beş faulle çıkan: 39.24 Hakan Sayılı (Beşiktaş Icrypex)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Galatasaray'ı 18 sayı farkla, 82-64 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligdeki 9. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip ise 12. kez mağlup oldu.

Derbi mücadelesi tempolu bir oyunla başladı. Motum'un sayılarına Blackmon'ın üç sayılık basketleriyle yanıt veren Beşiktaş Icrypex, 3. dakikayı 6-4 önde geçti. Macon Jr'ın arka arkaya kaydettiği sayılarla hücumda ritmini bulan Galatasaray, 6. dakikayı 10-9 üstün bitirdi. Top kayıpları yapan sarı-kırmızılılar karşısında pota altından basketler kaydederek üstünlüğü yeniden ele geçiren siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 19-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Beşiktaş Icrypex, daha iyi başladı. Berry II ve Şehmus Hazer'le basketler bulan ev sahibi ekip, 12. dakikada farkı 10 sayıya (26-16) çıkardı. Basit top kayıpları yapan siyah-beyazlılar karşısında pota altında Williams'la etkili olan Galatasaray, 13. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 26-20. Çeyreğin ikinci bölümünde oyunda tempo yeniden yükseldi. İki takım da hızlı hücumlarla skor üretirken Beşiktaş Icrypex, farkı yeniden açarak 19. dakikayı 42-29 önde geçti. Siyah-beyazlı ekip, derbi maçta soyunma odasına da 42-29 üstün girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş Icrypex, 23. dakikayı 49-39 önde bitirdi. Motum ve Macon Jr ile skor üreten Galatasaray'a hızlı hücumlarla yanıt veren siyah-beyazlı takım, Alperen Şengün, Şehmus Hazer ve Egehan Arna'yla peş peşe basketler buldu ve 29. dakikanın başında farkı 18 sayıya çıkardı: 64-46. Top kayıplarına engel olamayan sarı-kırmızılı takım önünde Berry II ile çeyreğin bitimine 15 saniye kala üç sayılık basket kaydeden Beşiktaş Icrypex, final periyoduna 19 sayılık (67-48) avantajla gitti.

Son çeyrekte siyah-beyazlılar, Egehan Arna'nın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 34. dakikada farkı 25 sayıya yükseltti: 75-50. Oyundan düşen Galatasaray karşısında kolay sayılar bulmaya devam ederek üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Icrypex, derbiyi 82-64 kazandı.

Siyah-beyazlı takımda Berry II 17, Blackmon ve Şehmus Hazer 13'er sayı, Alperen Şengün ise 10 sayı, 7 blokla oynadı.

Galatasaray'da ise Motum'un 22, Macon Jr'ın 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Derbi maçı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de tribünden izledi.

Mücadelenin devre arasında Çebi, siyah-beyazlı basketbol takımına isim ve forma göğüs sponsoru olan Icrypex Üst Yöneticisi (CEO) Gökalp İçer'e forma hediye etti.

Çebi, karşılaşmanın ardından bir süre sahada basketbol oynadı.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Yener Yılmaz, Kerem Baki, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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