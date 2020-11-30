ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Ligde 10. haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Aliağa Petkimspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol (ENKA)
20.15 Büyükçekmece Basketbol- Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)
20.15 Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
2 Aralık Çarşamba:
18.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)
18.00 TOFAŞ- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOFAŞ)
18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Frutti Extra Bursaspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.15 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.15 Darüşşafaka Tekfen- Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
- Kaynak: AA
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