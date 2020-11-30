ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak

30.11.2020 10:35
ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Aliağa Petkimspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol (ENKA)

20.15 Büyükçekmece Basketbol- Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

20.15 Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

2 Aralık Çarşamba:

18.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)

18.00 TOFAŞ- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOFAŞ)

18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Frutti Extra Bursaspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.15 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.15 Darüşşafaka Tekfen- Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Gazanfer Bilge, Petkimspor, basketbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika Spor


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