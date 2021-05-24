ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 3. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 18-14 üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ekip devreyi de 29-23 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 47-42 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran Fenerbahçe mücadeleyi 67-62 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

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