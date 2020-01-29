İngiliz muhalefet lideri Jeremy Corbyn:

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu planının "barış planı" olmadığını belirterek, İngiliz hükümetini "gerçek, uluslararası desteğe sahip bir barış planının yanında yer almaya" çağırdı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda konuşan Corbyn, "Trump'ın Orta Doğu barış planı bir barış planı değil. Filistin toprağını ilhak ediyor, İsrail vatandaşı Filistinlileri naklediyor ve Filistin halkını temel haklarından mahrum bırakıyor." dedi.

Corbyn, İngiliz hükümetini de "Trump'ın dün önerdiği bu şeyin değil, halis, uluslararası desteğe sahip bir barış planının yanında yer almaya" çağırdı.

"Trump'ın planı barış getirmeyecek." ifadesini kullanan Corbyn, planın ne Filistin'de ne de dünyanın başka bir yerinde desteğe sahip olduğunu kaydetti.

Corbyn'e yanıt veren Başbakan Boris Johnson ise "Hiçbir barış planı mükemmel değildir." ifadesini kullanarak, Trump'ın planının "en azından iki devletli bir çözüm" olduğunu savundu.

Johnson ayrıca Corbyn'e, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı planı görüşmeye ve bir "siyasi boşluğa" yol açmamaya ikna etmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan

Corbyn, oturumda hükümetin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri operasyonlarına verdiği desteği eleştirerek, söz konusu operasyonlarda sadece geçen yıl 100 bin sivilin öldüğünü vurguladı. Corbyn, İngiliz hükümetini, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmaya çağırdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Suudi Arabistan'ın başta kadın aktivistler olmak üzere muhaliflere yönelik kötü muamelesini belgeleyen raporuna da değinen Corbyn, "Başbakan bu yıl sonunda G20 Zirvesi için gideceği Riyad'da Suudi yetkililere bu ülkeyle yapılacak bir ticaret anlaşmasının insan hakları siciline, özellikle de kadınlara muameleye bağlı olacağını söyleyecek mi?" diye sordu.

Johnson ise Suudi Arabistan'la temaslarda insan hakları sorunlarını gündeme getirdiklerini, bundan sonra da getirmeye devam edeceklerini söyledi.