Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu, Yüksek Mahkeme kararı sonrası yeniden toplandı
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İngiliz Parlamentosu, Yüksek Mahkeme kararı sonrası yeniden toplandı

1 saat önce

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın askıya aldığı parlamento, Yüksek Mahkeme kararının ardından bugün yeniden toplandı.

İngiliz Parlamentosu, Yüksek Mahkeme kararı sonrası yeniden toplandı, System.String[]

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın askıya aldığı parlamento, Yüksek Mahkeme kararının ardından bugün yeniden toplandı.


İngiltere'de Yüksek Mahkeme, dün Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu beş hafta süreyle askıya almasının hukuksuz olduğu yönünde karar vermişti. Yüksek Mahkemenin dünkü kararının ardından bugün parlamento yeniden toplandı.


Muhalefet milletvekilleri başbakanın istifa etmesi gerektiğini savunurken, Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'ın Brexit Planı'nı uygulayacağını açıkladı. Parlamentoda soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Geoffrey Cox, mahkemenin kararına ve Brexit konusunda uzatma istenmesine ilişkin yasaya uyacaklarını söyledi.


Ne olmuştu


Parlamentonun askıya alınmasından önce gerçekleştirilen son oturumda, hükümetin 31 Ekim'e kadar bir anlaşma sağlanmaması durumunda Avrupa Birliği'nden 3 aylık ek süre istemesini öngören tasarı kabul edilmişti. Johnson, Kraliçe'den aldığı yetki ile parlamentoyu 5 hafta askıya almış ve dün Yüksek Mahkeme bu kararın hukuksuz olduğu yönünde hüküm vermişti. - LONDRA

Boris Johnson, Parlamento, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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