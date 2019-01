İngilizlerin Tercihi Muğla

DURMUŞ GENÇ - SABRİ KESEN - Türkiye 'ye gelen yaklaşık 2,5 milyon İngiliz turistin yarısından fazlası tatil için Muğla 'nın gözde turizm merkezlerini tercih etti.Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezi oldu.AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke bazında değerlendirildiğinde Muğla'ya gelen turistler arasında İngilizler ilk sırada yer aldı. İngilizleri sırasıyla, Rusya Ukrayna ve Polonya vatandaşları izledi.2018 yılında kente gelen İngiliz turist sayısı 1 milyon 307 bin 24 oldu. İngilizler, 2019 yılı rezervasyonlarında da birinciliği kaptırmadı. Erken rezervasyonlarda Muğla'yı tercih eden ülkeler arasında yine İngilizler ilk sırada yer alıyor. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere pazarının büyük önemli taşıdığını, özellikle Marmaris ve Fethiye 'nin İngiltere orijinli destinasyon olduğunu söyledi.Marmaris'in çarşısının, pazarının, otellerinin, eğlence anlayışı, yeme-içme kültürünün İngilizler üzerine kurulu olması nedeniyle tercih edildiğini belirten Bülbüloğlu, "2018 yılı başta İngiliz pazarı olmak üzere bütün pazarlarda çok iyi geçti. Bu sene de İngiltere pazarından ciddi bir artış bekliyoruz. 3 milyon İngiliz turisti ağırlarız. Aslına bakarsanız çok da geriden geliyoruz. Turizm pazarında İngiltere çok büyük bir oyuncu." dedi."Yaklaşık 18,5 milyon İngiliz İspanya 'ya gidiyor"Bülbüloğlu, turizmde en önemli ülkelerden biri olan İspanya'yı en çok ziyaret edenlerin İngilizler olduğunu vurgularken, "Yaklaşık 18,5 milyon İngiliz İspanya'ya gidiyor. Biz buradan 2-2,5 milyon turist alıyorsak çok komik kalıyor. Bunu rahatlıkla 5 milyona çıkartmak mümkün. Şehirlerin buna uyması, satış kanallarının iyi ve güncel olması lazım. İyi bir çalışmayla rahatlıkla biz bu sayıyı 5 milyona çıkarırız." diye konuştu.2019 yılında Türkiye çapında 3 milyona yakın İngiliz turisti ağırlayacaklarını belirten Bülbüloğlu, şöyle konuştu:"Son fuarda aldığımız neticeler çok iyi. Önümüzdeki aylar İngiltere rezervasyonunun en önemli ayları. Ocak, şubat yaz satışı rezervasyonun neredeyse yarısı alınır. İngilizler genelde ocak, şubat aylarında yaz planlamasını yaparlar. Bu sene ocak, şubatta yüzde 35 artarak satış yaparız. Bu seneyi de güzel geçirirsek 2020'nin hedefi 5 milyon İngiliz olmalı. Ben rahatlıkla bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu yaz çok çalışmalıyız hem bakanlık hem de yerel yönetimler olarak."-"Marmaris'te evlerindeki gibi rahat ediyorlar" Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, 2018 yılında Dalaman Havalimanına 793 bin 48, Milas Havalimanına 177 bin 881 İngiliz turist geldiğini, deniz yolu ile gelenlerle birlikte bir milyonun üzerinde gelen İngiliz misafirin Marmaris'te birinci sırayı aldığını dile getirdi.İngilizlerin Marmaris'i tercih etmesinin çok nedeni olduğunu aktaran Esin, şunları kaydetti:"Uzun bir sahil şeridine sahibiz. Doğa, deniz, güneş, kum, eğlence, tarih hepsi bir arada. Marmaris'e gelen turistler, aynı anda birçok bölgeyi ziyaret edebiliyor. Cip, tekne turu yapabiliyorlar. Ekonomik olarak da İngilizler için cazip hale geldi. İngiliz turist buranın vazgeçilmezi, burası da İngiliz turistin vazgeçilmezi. Uzun yıllardır bu bölgede İngiliz turist bir numara. 2019 yılında da böyle görünüyor. Geçen yıla göre yüzde 35 artış gözüküyor."Esin, Marmaris'te turizmcilerin İngilizlere yönelik arzlarına da değinirken, "Marmaris'in bazı mahalleleri İngiliz mahallesi gibi. Oradan geçiyorsunuz sadece İngiliz var. Başka turist göremiyorsunuz. Marmaris'te evlerindeki gibi rahat ediyorlar. Marmaris sadece İngilizleri değil tüm turistleri evlerindeki gibi rahat ettiriyor. Son yıllarda ismini duyuran bir ilçe oldu. Dünya Ralli Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Kısa Film Festivali , dünya çapında ismimizi duyurdu. Her ulustan turist geliyor." dedi."Kalıcı ve akılcı uygulamalar turizmi olumlu etkiledi"Dalaman, Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da tercihlerini kolay kolay değiştirmeyen İngilizlerin bölgeyi sevdiklerini, Muğla'nın ilçelerinin İngilizlerin en çok mülk edindiği yerleşim birimlerinin başında geldiğini söyledi.Bölgede erken rezervasyonların başladığını da belirten Okutur, şöyle konuştu:"2019 yılının hem sayı hem gelir anlamında çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Erken rezervasyonlar da bu yönde gidiyor. Kültür ve Turizm Bakanımızın geçen yıl uygulamaya başladığı kalıcı ve akılcı uygulamalar turizmi ciddi anlamda olumlu etkiledi. Türkiye Avrupa için mükemmel otelleri, doğası, iklim şartları ve yiyecek kalitesiyle en iyi ülkeler arasında. Aynı zamanda da en ucuz ülkesi. Bu nedenle her zaman tercih ediliyoruz. İngiliz turistler de bölgemize daha çok gelecek. Biz misafirlerimizi daha iyi ağırlar, daha güler yüzle yaklaşırsak her zaman kazanan olacağız."Okutur, turizmin 3 milyon kişiye sağladığı iş imkanıyla ciddi bir istihdam yarattığını, turist sayısındaki artışın istihdama da yansıyacağını dile getirdi.