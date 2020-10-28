İngiltere'de 29 Ekim kutlamaları Kovid-19 nedeniyle sanal ortama taşındı - Son Dakika

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını sanal ortama taşıdı.

Başkent Londra'da kapalı alanda farklı hane üyelerinin görüşmelerinin yasak olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü etkinliklerini de etkiledi.

Etkinlik düzenleyemeyen Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sanal ortamda Türk vatandaşlarıyla buluşturdu.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, elçiliğin Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Küresel ölçekte mücadele edilen Kovid-19 salgını ve Birleşik Krallık genelindeki tedbirler, maalesef bu yıl bayram coşkumuzu siz değerli vatandaşlarımızla bir arada kutlamayı engelliyor. Her ne kadar Cumhuriyet Bayramı'mızı bu yıl etkinlikler düzenleyerek kutlayamasak da aslolanın Cumhuriyet değerlerimiz üzerine düşünmek ve bu değerlerde buluştuğumuzu bilmek, Cumhuriyet kazanımlarımızı korumak olduğuna yürekten inanıyorum." dedi

Yalçın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ile Cumhuriyet ve vatan uğrunda canını siper eden tüm şehitler ve gazileri rahmet, saygı ve minnetle andığını vurguladı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun salgın döneminde de Türk vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Yalçın, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilere dair de değerlendirmede bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü tarihten aldığını belirten Yalçın, "Serbest ticaret anlaşması imzalanması yönündeki çalışmalarımız yoğunlaşmıştır. Brexit sonrası dönemde de İngiltere'yle ilişkilerimizi daha da derinleştirmek azmindeyiz." ifadesini kullandı.

"İlişkileri güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

İngiltere Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek istediklerini, böylece iki ülkenin de muazzam ekonomik bir potansiyeli gerçekleştireceğini kaydeden Donaldson, ayrıca iki ülkeyi yüzyıllardır birbirine bağlayan tarihi ve kültürel bağları daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

NATO müttefikleri olarak iki ülkenin hem kendi vatandaşları hem de dünyanın savunması ve güvenliği için birlikte çalışmaya ve iş birliği yapmaya devam edeceğini belirten Donaldson, "Bu milli günde, tüm Türk dostlarımıza barış ve refahın devamını diliyorum. Gelecekte ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de yaşayan sanatçı Gülsin Onay ise Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Türk Marşı" olarak bilinen eserini seslendirdi.