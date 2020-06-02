İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların Kovid-19'dan ölme riski beyazlardan 2 kat daha yüksek - Son Dakika

İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölme riskinin, beyazlardan 2 kat fazla olduğu belirtildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun raporuna göre, 100 bin kişi içinde Kovid-19, en çok siyahi etnik gruplarda (kadınlarda 486, erkeklerde 649), en az da beyazlarda (kadınlarda 220, erkeklerde 224) görüldü.

Can kaybı bakımından ise Bangladeş kökenlilerin ölüm riski, beyaz İngilizlere göre yaklaşık 2 kat olarak belirlendi.

Çin, Hindistan, Pakistan, diğer Asya kökenliler ile Karayipliler ve diğer siyahilerin ölüm riskinin de beyaz İngilizlere oranla yüzde 10-50 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Siyahiler ve Asyalıların virüsü kapma ve ölüm riskinin beyazlardan daha fazla olmasında kentsel alanlarda yaşama, aşırı kalabalık evlerde oturma, yoksun bölgelerde yaşama ve kendilerini daha yüksek riske maruz bırakan işlerde çalışma gibi unsurların etkili olabileceği değerlendirildi.

Ayrıca bu kesimlerin kültür ve dil farklılıkları dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimde de ek engellerle karşı karşıya oldukları ifade edildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, beyaz olmayan bir etnik kökenden gelmenin virüste "önemli bir risk faktörü" olduğunu söyledi.

Kovid-19'dan 39 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Ülkede siyahiler ve Asyalıların yeni tip koronavirüsten daha fazla etkilendiği biliniyordu.