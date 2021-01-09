İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip korona virüs aşısı oldu.

İngiltere'de bugün Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip'e korona virüs aşısı yapıldı. Korona virüs aşısının 94 yaşındaki Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth ve 99 yaşındaki Prens Philip'e, Windsor Kalesi'ndeki Kraliyet ailesi doktoru tarafından yapıldığı belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen korona virüs aşı yönetmeliğine göre, 80 yaşın üzerindeki kişilere aşı kampanyasında öncelik veriliyor. Kraliyet kaynakları, korona virüs aşı yönetmeliğinin söz konusu maddesi uyarınca öncelikli grupta yer alan Kraliçe'nin spekülasyonları önlemek için aşı olduğunu belirtti.

Öte yandan İngiltere'de şimdiye kadar 1,5 milyon kişi korona virüse karşı aşılandı.

(Aylin Karadeniz/İHA)