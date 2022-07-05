İngiltere Sağlık Bakanlığı, İHA ile ilaç teslimatına başladı!

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkenin Güney tarafında yer alan Wight adasına İHA ile ilaç teslimatı yapacak. Bu sayede 4 saati aşan bir yolculuk yerine 30 dakikada bu sevkiyatı gerçekleştirmek mümkün olacak. Ayrıca deniz üstü bir uçuş olacağını belirtelim. İşte detaylar.

İngiltere, kemoterapi hastaları için ilaç gönderimini İHA ile yapacak!

İngiltere, Güney kıyısında yer alan Manş denizinde bulunan ve 140 binden fazla kişinin yaşadığı Wight adası için yeni bir adım attı. Özellikle burada sürekli olarak kemoterapi gören kanser hastalarına yardımcı olacak kritik öneme sahip bir hamle oldu.

Yapılan açıklamaya göre, İngiltere Sağlık Bakanlığı artık Wight adasına sürekli olarak İHA ile kemoterapi ilaçlarını gönderecek. Bu sayede 4 ila 5 saat arası süren feribot ve araç yolculuğu 30 dakikaya kadar düşecek. Yani hem yakıttan, hem iş gücünden hem de zamandan tasarruf edilecek.

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İngiltere Sağlık Bakanlığı çatısı altında bulunan Ulusal Sağlık Servisi tarafından şu an testlerine başlanan bu proje için eski NHS doktorları ve Google çalışanları tarafından kurulan bir İHA teknolojileri girişimi olan Apian ile ortaklık kurulduğu söyleniyor.

İlk yapılan testlerde ise Portsmouth'daki Queen Alexandra hastanesinden Londra'daki St. Mary's hastanesine bir sevkiyat gerçekleştirildiği ve 100 km'lik yolu 30 dakikadan kısa sürede giderek hedefe ulaşıldığı bildirildi. Bu durumda yine Portsmouth üzerinden Wight adasına gidildiğinde bu süre 5'te 1 oranında kısalacak. Yani isteğe göre 5-6 dakikada ilaç gönderilebilecek.

Aslında Türkiye'de de buna benzer projelerin farklı sektörlere hizmet etmesi için çalışmaların yapıldığı biliniyor. Fakat şirketlerin bireysel çalışması bu noktada yeterli olmayacaktır. Zira ilk olarak devletin hava sahasına erişim imkanı tanıması ve bunu bizzat denetlemesi gerekiyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı bu gibi projelerle hem adalara hem de Anadolu'nun kırsal ve ulaşılması zor bölgelerine teslimat yapabilir. Fakat birçok ülkeden farklı olarak bizde hastanelerin içerisinde ilaç satışı bulunmuyor.

Ancak hastanelere yalnızca ilaç kullanımı için değil, kan ve organ nakli gibi oldukça hızlı hareket edilmesi gereken durumlarda da bu İHA'lardan faydalanılabilir. Özellikle İstanbul trafiğinde saatler sürecek yolu 10 dakikada gidebilmek şüphesiz ki hayat kurtarmada hekimlere destek olacaktır.

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