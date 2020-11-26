İngiltere uyruklu Sam, Müslüman oldu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Sam Alexsander Mcıntosh (32), Müslümanlığı seçti.

Yaklaşık 15 yıldır Fethiye'de yaşayan Mcıntosh, Müslüman olmaya karar verince, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Müftü Kamil Oktay rehberliğinde yapılan törende Mcıntosh, şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu,"Sami" adını aldı.

Mcıntosh, yaptığı açıklamada, öğrendiği Türk kültürünün bir parçası olduğu için çok mutlu duyduğunu söyledi.

Sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede Müslüman arkadaşlarının olduğunu aktaran Mcıntosh, "İslamiyet'teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi. Ezan sesi bana huzur veriyor. Müslüman arkadaşlarım cebinde 5 lira varsa yarısını benimle paylaştı. Müslüman olduğum için çok mutluyum." dedi.

Müftü Oktay, ihtida belgesini verdiği Sami'ye, dini kitap ve hediye takdim etti.