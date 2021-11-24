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İngiltere ve İrlanda, vatandaşlarından Etiyopya'yı terk etmelerini istedi - Son Dakika

İngiltere ve İrlanda, vatandaşlarından Etiyopya'yı terk etmelerini istedi

24.11.2021 18:18
İngiltere ve İrlanda, vatandaşlarından Etiyopya'yı terk etmelerini istedi

İngiltere ve İrlanda, Etiyopya'daki çatışmaların kötüye gitmesini gerekçe göstererek vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

İngiltere ve İrlanda, Etiyopya'daki çatışmaların kötüye gitmesini gerekçe göstererek vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

İngiltere'nin Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Vicky Ford, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'daki durumun hızla kötüye gittiğini ve gelecek günlerde çatışmaların Addis Ababa'ya yaklaşacağının görüldüğünü belirtti.

Böyle bir durumun ticari uçuşları etkileyebileceğine dikkati çeken Ford, "Halen ticari uçuşlar varken ve Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı açıkken, durumları ne olursa olsun tüm İngiliz vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeye çağırıyorum." dedi.

Kalmayı seçenlerin gelecek haftalarda güvenli bir yere sığınmak için hazırlık yapması gerektiğini vurgulayan Ford, "Gelecekte Etiyopya'dan ayrılma seçeneklerinin bulunacağını garanti edemeyiz." ifadesini kullandı.

Etiyopya, 4 İrlandalı diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi

Öte yandan İrlanda, Etiyopya hükümetinin İrlanda'nın Addis Ababa Büyükelçiliğinde görevli 6 diplomattan 4'ünün bir hafta içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirdiğini duyurdu.

İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak İrlanda'nın ülkede devam eden çatışma ve insani kriz konusundaki tutumunun gösterildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İrlanda Dışişleri Simon Coveney, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma çabalarında Afrika Birliği'ni destekledikleri ve Etiyopya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını vurgulayarak, "Etiyopya hükümetinin kararının geçici olmasını ve büyükelçiliğimizin bir an önce ülkedeki önemli görevlerini yerine getirmeye devam etmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Coveney, Etiyopya'ya yapılacak her türlü seyahatten kaçınılmasını ve ülkedeki İrlanda vatandaşlarının ticari yollardan derhal ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Etiyopya'daki çatışmalar

Ülkedeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve müttefiki Oromo Kurtuluş Ordusunun (OLA) başkent Addis Ababa'ya yaklaşması güvenlik endişelerini artırmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün isyancılarla mücadele için cepheye gideceğini açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, 22 Kasım'da, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yapmıştı.

Addis Ababa, Etiyopya, İrlanda, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere ve İrlanda, vatandaşlarından Etiyopya'yı terk etmelerini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere ve İrlanda, vatandaşlarından Etiyopya'yı terk etmelerini istedi - Son Dakika
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