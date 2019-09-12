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Innogate uhp teknoloji firmalarını ihracat yönlendiriyor

2 saat önce

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı (UHP), teknoloji firmalarını ihracata yönlendirmeye devam ediyor.

Innogate uhp teknoloji firmalarını ihracat yönlendiriyor, System.String[]

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı (UHP), teknoloji firmalarını ihracata yönlendirmeye devam ediyor. 2014 yılından beri 65 şirketi ABD pazarına entegre eden Innogate Programı'nın yeni döneminde yer alan firmalar ArkSigner, B2Metric AI, Compocket, Gobito, Invidyo, MTX Commodities, Otokod ve Woopy Eylül ayı sürecince San Francisco ve New York'ta potansiyel müşteri, iş ortakları ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

Firmalar programın Türkiye sürecinde ABD'den gelen mentorlardan 8 hafta boyunca; iş modeli kanvası, pazar analizi, değer önerisi, müşteri bölümleme, pazarlama ve satış stratejileri, büyüme ve ölçeklenme konularında danışmanlık aldı. Firmalar; programın ABD sürecinde ise bir haftası San Francisco, iki haftası New York olmak üzere 3 hafta boyunca potansiyel bağlantılarına ulaşarak, Türkiye'deki başarılarını globale de taşıyacaklar.

İnternet bankacılığı alanında kullanılan ve kimlik doğrulama çözümleri içerisinde yeni bir teknoloji sunan ArkSigner, 'Davranışsal Biyometri' çözümüyle ABD pazarına açılıyor.

Kullanıcının internet bankacılığı giriş sayfasında kullanıcı adı ve şifre giriş şeklinden, klavye ve faresini kullanmasına kadar kapsayıcı bir kullanıcı profili oluşturan ArkSigner, her kimlik doğrulama işleminde, kullanıcının etkileşimini bu profil ile karşılaştırarak 0-100 arasında bir benzerlik skoru hesaplıyor. Şayet bu skor belirli bir değerin üzerinde ise, kişi başarılı bir şekilde giriş yapıyor.

Ancak bu skor o değerin altındaysa ve bundan önceki giriş şeklinden ciddi farklılık gösteriyorsa, kişiden cep telefonuna gelen tek seferlik şifresini girmesini istiyor. Bu şekilde kişi diğer ikinci faktör kimlik doğrulama yöntemlerinden sıyrılmış oluyor.

- İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:08 Kaynak: DHA
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