İnönü'de başlayan ciyanet zinciri olayında ilginç gelişme

Eskişehir'in İnönü ilçesinde annesi, Bozüyük'te ise kardeşiyle birlikte 86 yaşındaki babası Mehmet Aslan tarafından öldürülen Osman Aslan'ın, 10 yıldır kayıp olan kardeşi Birol Aslan'ın bulunması için 2 yıl önce televizyon programına çıktığı ve kardeşinin babası tarafından öldürülmüş olabileceğinden endişelendiği öğrenildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fadime Aslan'ı (84) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Aslan, sonrasında Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek Yenimahalle'de yaşayan oğlu Erol Aslan'ı (60) da yaşadığı evde vurarak öldürdü.

Diğer oğlunu da telefonla eve çağırıp öldürdü

Diğer oğlunu da telefon ederek eve çağıran Mehmet Aslan, apartmanın girişinde oğlu Osman Aslan'ı tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Apartmandan çıkan Mehmet Aslan, ihbar üzerine ilçedeki bir otobüs durağında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Aslan, İnönü'de eşini öldürdüğünü de itiraf etti. Yaralı Osman Aslan tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Bastonuyla polis aracına bindi

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan 86 yaşındaki Mehmet Aslan, Bozüyük Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aslan, 'eşi kasten öldürme' ve 'altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın baston desteğiyle ayakta durduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Üçüncü çocuğunun da 10 yıldır kayıp olduğu öğrenildi

Eşinin ve 2 oğlunun katil zanlısı Mehmet Aslan'ın (86) üçüncü çocuğu olan orman muhafaza memuru Birol Aslan (56), 2013 yılı Haziran ayında yaşadığı Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesinde kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Aslan'ın bulunması için jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışma yapmıştı. Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 14 kişiden oluşan sualtı timi ve arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda Birol Aslan bulunamamıştı. Babası tarafından öldürülen Osman Aslan, 2021 yılında kardeşi Birol Aslan'ın bulunması için televizyon programına çıkmış ancak bir sonuç alınamamıştı. Osman Aslan'ın programda kardeşi Birol Aslan'ın babası tarafından öldürülmüş olabileceğinden endişelendiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR