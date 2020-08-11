İnşaatta ibre İzmir'e dönük - Son Dakika

İnşaatta ibre İzmir'e dönük

Korona virüsüyle mücadeledeki başarısı, turizm projelerinin merkezinde olması ve ulaşımda Türkiye'nin en rahat kentlerinden biri konumuna gelmesi, inşaatta ibreyi İzmir'e çevirdi.

İnşaatta ibre İzmir'e dönük, System.String[]

Korona virüsüyle mücadeledeki başarısı, turizm projelerinin merkezinde olması ve ulaşımda Türkiye'nin en rahat kentlerinden biri konumuna gelmesi, inşaatta ibreyi İzmir'e çevirdi. Nüfusu 4.3 milyonu bulan ve konut fiyatının artış hızında dünyanın önde gelen şehirleriyle yarışan İzmir'de, yapımına devam edilen konut sayısı da 15 bine ulaştı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Ayhan Sulak, İzmir'de inşaat ve gayrimenkul sektörünün önünün açık olduğunu vurguladı.

Yaşam alanı olarak İzmir'in, Türkiye'de en çok ilgi gören şehirlerin başında geldiğine dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, "Son 10 yılda, İzmir'in itibarının arttığını açıkça görüyoruz" dedi.

"Bu eğilim, 30-40 yıl daha sürecek" diyen Kozanoğlu, "Uygun iklimi ve ulaşım olanakları, güvenli bir şehir olması gibi birçok etken, İzmir'i birkaç adım öne çıkarıyor. Bu durum, korona virüs sürecinde bile kendini gösterdi. İzmir, en fazla konut araştırması yapılan, talebin üzerinde yoğunlaştığı şehirlerden biri oldu. Ev fiyatlarındaki artış, yüzde 20'lere ulaştı. İzmir'de konut ihtiyacı artıyor. Bu ihtiyaç, yılda 30 bin konutu buluyor. İzmir'de, mevcut durumda 15 bin konutun yapımına devam ediliyor. Bu da yaklaşık 2 milyar liralık bütçeyi ifade ediyor" diye konuştu.

"Dünyaca ünlü firmaların İzmir'e ofis açmak için araştırmalar yaptığını biliyoruz"

Prof. Dr. Kozanoğlu, şöyle devam etti:

"Son dönemde tamamlanan ulaşım projeleri, İzmir'in potansiyelini daha da artırdı. İzmir, zaten bir liman kenti. Yeni otoyol projeleriyle İzmir'in ticaret merkezi olması yolunda da önemli girişimler oldu. İzmir'e, yurt dışından da ilgi olduğunu, dünyaca ünlü firmaların İzmir'e gelmek, ofis açmak için araştırmalar yaptığını biliyoruz. Yaşam kalitesinde üst sırada yer alan şehrimiz, öğrenciler için de fırsatlar oluşturuyor. İzmir, hangi açıdan bakarsanız bakın, eğitim almak için çok doğru bir adres. İnşaat üzerine eğitim almak için de önemli bir merkez."

"İzmir, aynı zamanda nüfusu artan, göç alan bir kent"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman ise İzmir'de yapı stokunun eski olduğuna dikkat çekerek, bu durumun yeni projelere ilgiyi de artırdığını söyledi. Kahraman, "İzmir'de, yapı stokunun yüzde 75'i eski binalardan oluşuyor. Bu ciddi bir oran ve İzmir'in kentsel dönüşüme aday bir şehir olduğunu gösteriyor. İzmir, aynı zamanda nüfusu artan, göç alan bir kent. Bu doğrultuda, şehrimizdeki konut ihtiyacı da artıyor. Son yıllarda İzmir'de; yüksek katlı, büyük siteleri içeren projelerin sayısı arttı. Özellikle eski binalarda oturanlar, yeni projelere ciddi talepte bulunuyor. Şehrimizde, nitelikli projeler yapılmaya devam edilecek. İzmir'de, inşaat ve gayrimenkul sektörünün önü açık" diye konuştu.

İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Ayhan Sulak da "İzmir, nitelikli mimari yapılar ve turizm yatırımları açısından büyük potansiyele sahip. İnşaat sektörünün önümüzdeki 10 yıl içerisindeki ana aktörünün İzmir olacağını düşüyorum. İnşaat mühendisi ya da mimar olmak isteyen gençlerin, İzmir'i ve üniversitemizi araştırmasını öneriyorum" dedi. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnşaatta ibre İzmir'e dönük - Son Dakika Ekonomi
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