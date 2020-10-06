İnsan hakları örgütlerinden Yunan Parlamentosuna "sığınmacılara yönelik ihlalleri araştırın" çağrısı - Son Dakika

İnsan hakları örgütlerinden Yunan Parlamentosuna "sığınmacılara yönelik ihlalleri araştırın" çağrısı

İnsan hakları örgütleri ve yardım kuruluşları, Yunanistan Parlamentosuna sınırlarda sığınmacılara yönelik şiddet ve hak ihlallerini soruşturması çağrısı yaptı.

İnsan hakları örgütlerinden Yunan Parlamentosuna

İnsan hakları örgütleri ve yardım kuruluşları, Yunanistan Parlamentosuna sınırlarda sığınmacılara yönelik şiddet ve hak ihlallerini soruşturması çağrısı yaptı.

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütünün de bulunduğu 29 kuruluş, yayımladıkları açık mektupla, Yunan Parlamentosuna çağrıda bulundu.

Parlamento üyelerinin Yunanistan'a deniz yoluyla gelmeye çalışan sığınmacıların yasa dışı Türkiye'ye geri yollanmasını "acilen soruşturması gerektiği" vurgulanan mektupta, "Bu olaylar, geri itme ve toplu sınır dışı etme şeklinde yapılıyor ve genellikle bu süreçlerde şiddet de uygulanıyor." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, bu ülke parlamentosunun "yetkisini kullanması" gerektiğinin altı çizilerek, "Tespit edilen herhangi bir yasa dışı eylemin uluslararası hukuk, Avrupa ve Yunan hukukuyla çelişen fiili bir hükümet politikasının parçası olup olmadığı incelenmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Konuya ilişkin ihlallerinin beyan edildiği uluslararası raporların sıralandığı mektupta, yetkililerin bu iddiaları soruşturmak üzere acil harekete geçmesi gerektiği aktarıldı.

Açık mektupta imzası bulunan Uluslararası Af Örgütünden göç araştırmacısı Adriana Tidona, "Yunan sınırlarındaki insanlara yönelik şiddet ve geri itme gibi ciddi suçlamaların üzerine gidilmemesine artık hoşgörü gösterilemez. Yunan Parlamentosunu, bu uygulamalardan zarar gören tüm insanların yararı ve bu olayların tekrarlanmaması için yetkilerini kullanmaya çağırıyoruz" dedi.

Yunan Helsinki Monitor Sözcüsü Panayote Dimitras ise Yunanistan sınırlarında ölümler de dahil olmak üzere geri itmelerle ilgili Yunan savcılarının görmezden geldiği bir dizi şikayette bulunduklarını söyleyerek, "Yunanistan'ın, Avrupa Komisyonunun önerdiği şekilde ihlalleri soruşturmak için bağımsız bir sınır izleme mekanizması kurmak için hızlı hareket etmesi ve bu ihlalleri kesin olarak sona erdirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yunan sahil güvenliğinin, Yunanistan'a ulaşmaya çalışan sığınmacıları zorla Türk karasularına ittiği veya denizin ortasında bıraktığı çok sayıda örneğe rağmen Atina yönetimi bu olayları inkar ediyor.

İnsan Hakları, Yunanistan, Şiddet, Yunan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan hakları örgütlerinden Yunan Parlamentosuna 'sığınmacılara yönelik ihlalleri araştırın' çağrısı - Son Dakika

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