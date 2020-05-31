İnsan Hakları Parkı'nda çalışmalar başladı - Son Dakika

İnsan Hakları Parkı'nda çalışmalar başladı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü Kurşunlu Camii tadilatı uzun süredir devam ederken, yaklaşık bir ay önce Menteşe Belediyesi tarafından Kurşunlu Mendanı'nda da çalışmalar başladı.

İnsan Hakları Parkı'nda çalışmalar başladı, System.String[]

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü Kurşunlu Camii tadilatı uzun süredir devam ederken, yaklaşık bir ay önce Menteşe Belediyesi tarafından Kurşunlu Mendanı'nda da çalışmalar başladı. Çardaklar ve oturma gruplarının sökülmesinin ardından meydanda bulunan havuzun yıkımı gerçekleştirildi.

Tarihi Kurşunlu Camii'yi meydanıyla bütünleştirecek projenin ikinci ayağı olan Koca Han İnsan Hakları Parkı düzenlemesi için iş makinaları çalışmalara başladı. Muğla merkezde koruma altında bulunan eski kent dokusu içerisinde yer alan meydan ve park alanı düzenlemesi ile zemin döşemeleri, sokak mobilyaları, gölgelikler, kuru havuz, lostra salonu yenilenerek bölgenin kentsel dokuya uygun hale getirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Kurşunlu, Menteşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları Parkı'nda çalışmalar başladı - Son Dakika

Son Dakika

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