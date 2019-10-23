Instagram'da Herkesin Bilmesi Gereken İpuçları

Sosyal medya uygulaması o kadar ilgi görüyor ki hem kullanım oranları hem de uygulamanın kullanıcı sayısı sürekli artış gösteriyor. Bu denli popüler bir uygulama hakkında kullanıcıların merak ettikleri çok fazla detay var. Kullanıcılar kendilerini kimi zaman uygulamada karşılaşılan hataların nasıl çözüleceğini, kimi zaman da hesapları hakkında ayarların nasıl yapacağını araştırırken buluyor. Dilersenizen çok araştırılan, Instagram kullanımı hakkında en çok merak edilen ipuçlarına bakalım.

Instagram'da Sık Karşılaşılan Hatalar

Kullanıcıların uygulama hakkında en çok araştırma yaptığı konuların başında hatalar geliyor. Uygulamaya girerken, dondurulmuş hesabınızı açamaya çalışırken, yeni sürüme geçerken birbirinden farklı birçok hata ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kullanıcıların en sık karşılaştıkları hatalar ise şöyle:

Instagram Kullanıcı Bulunamadı Hatası: Hesabını donduran kullanıcıların karşı karşıya kaldıkları sorun, dondurulan hesabın yeniden açılması sırasında oluşuyor. Siz şifrenizi ve kullanıcı adınızı girerek dondurulan hesabınızı açmak istiyorsunuz ancak Instagram kullanıcı bulunamadı hatası veriyor ve uygulamaya giremiyorsunuz. Genelde Instagram kaynaklı hata, hesabınızı tamamen kaybetmenize bile neden olabiliyor.

Instagram Hesap Doğrulama Hatası: Yine çok sık karşılaşılan hatalardan birisi de hesap doğrulama hatası. Farklı cihazlardan hesabınıza girmek istediğiniz zaman veya güvenli olmayan bir cihazdan giriş yapmak istediğiniz zaman, güvenlik odaklı olarak iki aşamalı doğrulama sistemine geçiliyor.

Instagram'da kayıtlı olan numaranıza gelen doğrulama kodunu doğrulama alanına girmeniz gerekiyor. Kodu girip, hesabınızı açabiliyorsunuz. Fakat kimi zaman doğrulama kodu gelmiyor ya da gelen kod uyuşmadığı için hesabınıza giremiyorsunuz. Yine bu sorun da oldukça can sıkıcı ve hesabınıza giriş yapamamanıza neden oluyor.

5xx server errorInstagram: Kimi zaman uygulamaya girmek istediğinizde 5xx server errorInstagram şeklinde bir hata mesajı alıyorsunuz. Hatta son dönemde 5xx server errorInstagram hatasıyla çok sık karşılaşılmaya başlandı. Instagram sunucularında yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan hata, belli bir süre hesabınızı kullanmanızı engelliyor.

Tüm bu hatalar ve fazlası hakkında bilgi almak ya da çözümler konusunda neler yapacağınızı öğrenmek isterseniz help 7/24 sosyal medya bölümünden tüm çözüm önerilerini inceleyebilirsiniz.

Instagram Hesap Dondurma

En çok araştırılan hatalar hakkında belli başlı bölümlerden söz ettik. Tüm bu hatalar bir yana, kimi kullanıcılar Instagram'ın bu sürekli hareketli, aktif yapısından sıkılabiliyor. Hesabınızı kapatmak istemeseniz de bir süre bu hareketlilikten uzak durmak isteyebilirsiniz. Böyle düşünen kullanıcılar için Instagram'ın sunmuş olduğu bazı ayrıcalıklar var. Hesabınızı silmek yerine hesabınızı dondurmayı tercih edebilirsiniz.

Instagram süresiz olarak hesabınızı dondurmanıza izin veriyor. Hesabınızı dondurduğunuzda, yeniden kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek, tekrar uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Paylaşımlarınız ve takipçilerinizle beraber hesabınızın kontrolünü yeniden alabiliyorsunuz.

Bir süre ara vermek isteyen kullanıcılar için Instagram hesap dondurma işleminin nasıl yapılacağı konusunda bilgileri https://help724.com/instagram-hesap-dondurma-nasil-yapilir/ adresinden alabilirsiniz.

Kalıcı Olarak Instagram Hesabı Silme

Instagram'a ara vermek yerine, hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız veya yeni bir hesap açacağınız için eski hesabınızın kapanmasını istiyorsanız, direkt olarak Instagram hesap silme işlemini gerçekleştirmeniz mümkün. Kalıcı olarak hesabın silinmesi, tüm paylaşımlarınızın ve takipçi listelerinizin silinmesini sağlar.

Hesabınızı kalıcı olarak sildikten sonra tekrar Instagram uygulamasına dönmek için, yeni bir hesap açmanız gerekir. Dondurulan hesaplardan farklı olarak, kalıcı silinen hesabın geri getirilmesi mümkün değildir. Hesabınızı silmeden önce, tüm bu ayrıntıları öğrenmeniz ve buna göre karar vermeniz önemli.

Eğer Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, bunu nasıl yapacağınızı https://help724.com/instagram-hesap-silme-kalici-hesap-silme-nasil-yapilir/ adresinden öğrenebilirsiniz.