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Instagram Yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Instagram Yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrası hayatını kaybetti

Brezilyalı Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrasında hayatını kaybetti. Valim, son olarak Taylor Swift'in konserinden paylaşım yapmıştı.

12.12.2023 - 13:38,  Güncelleme: 16:37
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Instagram fenomeni Maria Sofia Valim, geçirdiği karaciğer nakli sonrasında 19 yaşında hayatını kaybetti. Brezilya'da Ceara eyaletindeki Caucaia Belediye Başkanının kızı olan Sofia, son olarak Taylor Swift konserinden bir selfie paylaşmıştı.

KARACİĞER NAKLİ SONRASI ÖLDÜ

19 yaşındaki Brezilyalı Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrasında trajik bir şekilde öldü. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletindeki Caucaia belediye başkanı olan babası Valim'in ölüm haberini doğruladı.

Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrası hayatını kaybetti

BABASI DUA İSTEMİŞTİ

Babası Vitor Valim geçen Salı günü yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "En büyük kızım Sofia ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor ve bu durum onun bu sabah karaciğer nakli kuyruğuna girmesine neden oldu. Kızım için onu seven herkesten dua etmenizi rica ediyoruz."

Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrası hayatını kaybetti

"MAALESEF VÜCUDU DAYANAMADI"

Politikacı olan baba, Cumartesi günü kızının ölümünü şöyle duyurdu: "Sevgili kızım Sofia'nın vefatını herkese en derin acı ve üzüntüyle bildiriyorum. Maalesef vücudu dayanamadı. Bu aşırı acı anında bana ve aileme adanan dua ve şefkat için herkese teşekkür ediyorum."

Instagram Yıldızı Maria Sofia Valim, Karaciğer Nakli Sonrası Hayatını Kaybetti
Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrası hayatını kaybetti
Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrası hayatını kaybetti
Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrası hayatını kaybetti
Instagram Yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrası hayatını kaybetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sosyal Medya
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Brezilya, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Instagram Yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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