İnternet haber sitelerinden resmi ilan ve reklam yayımı başvuruları alınmaya başlanacak - Son Dakika
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İnternet haber sitelerinden resmi ilan ve reklam yayımı başvuruları alınmaya başlanacak

28.02.2023 16:53
İnternet haber sitelerinden resmi ilan ve reklam yayımı başvuruları alınmaya başlanacak

Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilan yayımlayan gazetelere ait internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayımına ilişkin başvurularının 1-31 Mart'ta alınacağını, diğer internet haber sitelerinin ise 1 Nisan'dan itibaren başvuru yapabileceğini bildirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilan yayımlayan gazetelere ait internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayımına ilişkin başvurularının 1-31 Mart'ta alınacağını, diğer internet haber sitelerinin ise 1 Nisan'dan itibaren başvuru yapabileceğini bildirdi.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, son dönemde yapılan mevzuat düzenlemeleriyle "süreli yayın" kapsamına alınarak resmi ilan ve reklam yayım sürecine dahil edilen internet haber siteleri için başvuru dönemine giriliyor.

Resmi Gazete'nin 1 Şubat tarihli nüshasında yayımlanan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan süreli yayınlar için başvurular 1 Mart'tan itibaren alınmaya başlanacak.

Buna göre, resmi ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelere ait internet haber sitelerinin resmi ilan yayımlayabilmek; resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelere ait internet haber sitelerinin yalnız resmi reklam yayımlayabilmek; resmi reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve dergilerin ise mevcut haklarını internet haber siteleri üzerinden de devam ettirebilmeleri için taleplerini içeren dilekçe ile başvuru evrakını en geç 31 Mart'a kadar kurum şubelerine ulaştırmaları gerekecek.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin internet haber sitelerine ilişkin hükümler

Resmi ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin yayım tarihi olan 1 Şubat'tan önce BİK'e bildirdiği internet haber siteleri, 31 Mart'a kadar başvuruda bulunmak şartıyla resmi ilan yayımlama hakkı kazanacak.

Bu siteler, asgari trafik zorunluluğu hariç genel ve internet haber sitelerine dair hükümleri eksiksiz yerine getirmeleri halinde, bekleme süresine tabi tutulmaksızın 1 Nisan'dan sonra resmi ilan yayımlayabilecek. Bu kapsamdaki internet haber sitelerinin 30 Eylül'den itibaren asgari trafik şartını da yerine getirmeleri zorunlu olacak.

İnternet haber sitelerinde yalnız reklam yayımlamak isteyen gazeteler

Resmi ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin, internet haber sitelerinde resmi reklam yayımlayabilmeleri için 31 Mart'a kadar müracaatta bulunmaları gerekecek. Bu kategorideki internet haber siteleri, mevzuatın ilgili bölümlerindeki yükümlülükleri yerine getirmeleri halinde bekleme süresine tabi tutulmaksızın resmi reklam yayımlama hakkı kazanabilecek.

Resmi reklam yayımlama hakkı bulunan gazete ve dergilere ait internet haber siteleri ise 31 Mart'a kadar başvuruda bulunmak ve mevzuat şartlarını taşımak şartıyla resmi reklam yayımlama hakkı kazanabilecek.

İlk kez başvuracak internet haber sitelerine ilişkin süreç

Resmi ilan yayımlama talebiyle kuruma ilk kez başvuran internet haber siteleri, belirlenen şartları 24 ay süreyle yerine getirmelerinin ardından ilan yayımlama hakkı kazanacak. Kontenjan yerlerine dair kadro ile içerik sayılarının iki katını ve günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının 4 katını yerine getirenler ise 6 ay sonra resmi ilan yayımlayabilecek.

Resmi reklam yayımlama talebiyle başvuracak internet haber siteleri ise belirlenen şartları yerine getirmeleri ve 30 günlük bekleme süresini tamamlamalarının ardından bu hakkı kazanacak.

Kuruma ilk kez başvuruda bulunacak haber siteleri için başvurular 1 Nisan'dan itibaren alınmaya başlayacak.

Depremden etkilenen illerde başvuru süreleri uzatıldı

28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki internet haber siteleri için başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere "https://bik.gov.tr/resmi-ilan-ve-reklam-yayimiyla-ilgili-sorular/" adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA
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