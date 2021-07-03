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İnternetten güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat - Son Dakika

İnternetten güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat

03.07.2021 14:36
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Güneşin etkisinden korunmanın yanı sıra aksesuar olarak da tercih edilen güneş gözlükleri hem mağazalardan hem de internet üzerinden satılıyor.

Güneşin etkisinden korunmanın yanı sıra aksesuar olarak da tercih edilen güneş gözlükleri hem mağazalardan hem de internet üzerinden satılıyor. İnternet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunan Dilek Çağlayan Değirmenci, "Güvenilir sitelerden alışveriş yapmak çok önemli. Güneş gözlüğü satın alacak kişiler yüz şekline uygun, daha önce denedikleri modelleri tercih etmeliler" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle güneş gözlüğü satın almak isteyenler de arttı. İnternet üzerinden güneş gözlüğü alanların dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Giyimdışı, Ayakkabı, Çanta Kategorilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dilek Çağlayan Değirmenci, "Her insanın yüz şekli ve göz yapısı oldukça farklı, bu yüzden güneş gözlüğü almadan önce mutlaka deneme ihtiyacı doğuyor. Her ne kadar iade seçeneklerimiz bu operasyonu kolaylaştırsa da, alışveriş yapacaklara önerimiz daha önce denedikleri ya da bildikleri modelleri seçmeleri yönünde" ifadelerini kullandı.

SAHTE ÜRÜNLERLE KARŞILAŞMA OLASILIĞI YÜKSEK

İnternet alışverişlerinde sahte ürünle karşılaşma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çeken Değirmenci, "Ürünün orijinal olduğu konusunda güvenilir noktalardan alışveriş yapmak gerekiyor. Bugün birçok kişi sahte ürünlerle karşılaşabiliyor. Bu yüzden güvenilir, kendisini ispatlamış ve garanti konusunda size düzgün hizmet verebilecek bir marka seçimi son derece önemli" diye konuştu.

HER MEVSİM GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILABİLİR

Güneş gözlüklerinin güneş ışınlarından korunmak veya şık bir aksesuar için kullanıldığı belirten Değirmenci, "Güneş gözlüğü görme özelliklerinden biri olan kontrast duyarlılığının artmasına yardımcı oluyor. Böylelikle gözün çok daha net görmesini ve gözün görme kalitesini artırıyor. Aynı zamanda gözün karanlıkta iyi görmesini ve göz adaptasyonunun artmasına yardımcı oluyor. Güneş gözlüğü bakılan nesnenin ya da görüntünün net olmasını sağlarken aynı zamanda dağılmasını önlüyor. Bu yüzden aslında her mevsim özellikle yaz aylarına mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Değirmenci, "Güneş ışınlarının dünyaya dik geldiği yaz aylarında, güneş gözlüğü kullanmadığımız zamanlarda yaptığımız mimiklerle yüzümüzün de kırışmasına yol açabiliyor. Güneş gözlüğüyle birlikte gereksiz mimik kullanımının da önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulunan Değirmenci, şunları söyledi:

"Kaliteli bir güneş gözlüğünde öncelikle camın renginin koyu ya da açıklığından ziyade ultraviyole (UV) ışığını engelleyip engellemediği önem taşımaktadır. Güneş gözlüklerinin mutlaka UV ya da morötesi ışınları kestiğine dair bir sertifikası olmalıdır. Yine kaliteli güneş gözlüklerinde güvenilir tescil belgesi olmalıdır. 1995'ten bu yana Avrupa Birliği standartlarına göre kaliteli gözlüklerin üzerinde CE (Conformité Européene) ibaresi bulunuyor. Bu özelliklere dikkat ederek seçim yapmak büyük önem taşıyor."

ÇERÇEVE GENİŞLİĞİ ÖNEMLİ

Gözlüğün estetik görüntüsünün yanında donanımlı olması gerektiğini de hatırlatan Değirmenci,  "Güneş gözlüğünün çerçevesinin yeterli genişlikte olmasına ve aynı zamanda göze mümkün olduğunca yakın durmasına dikkat edilmeli. Aynı zamanda yazın vazgeçilmez aksesuarı olan güneş gözlükleri ile hem güneşten korunup hem de yaz stilinizi tamamlayabilirsiniz. Bu yüzden almayı düşündüğümüz gözlüğün burnumuza nasıl oturduğuna, kaşlarımızla olan paralelliğine ve yüzümüzle olan uyumuna dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Değirmenci, Boyner'in kullanıcılara güncel moda trendlerini yansıtan zengin seçenekli ve rengarenk bir güneş gözlüğü koleksiyonu sunduğunu belirterek, "Koleksiyonda klasik, sportif, retro, geometrik ve kedi gözü gibi farklı modeller bulunuyor. Aynı zamanda dünyaca ünlü markaların gözlükleri de yer alıyor" dedi.


İnternetten güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat
İnternetten güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat

Mağazacılık, İnternet, Çağlayan, Boyner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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