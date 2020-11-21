Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya'ya getirildi - Son Dakika

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya'ya getirildi

21.11.2020 20:29
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya'ya getirildi, System.String[]

Interpol tarafından uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Polonyalı güzel Magdalena Kralka, Slovakya'da yakalanmasının ardından Polonya'ya getirildi.

Interpol tarafından uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Polonyalı güzel Magdalena Kralka, Slovakya'da yakalanmasının ardından Polonya'ya getirildi.

Interpol'ün bir uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aradığı Polonyalı güzel Magdalena Kralka, Slovakya'da yakalanmasının ardından Polonya Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gölge Avcıları" ekibi tarafından ülkesi Polonya'ya getirildi. Polonya'nın Malopolski ve Zachodniopomorski bölgelerinde 65 kilo marihuana ve kokain dağıtmakla suçlanan Kralka için Polonya polisinin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Güzelliğiyle dikkat çeken uyuşturucu çetesi liderinin yakalanması için polis sosyal medya üzerinden de duyuru yapmıştı. Kralka'nın çete liderliğini 2017 yılında aynı zamanda sevgilisi de olan bir önceki liderin tutuklanmasının ardından üstlendiği bildirilmişti.

MACARİSTAN POLİSİNİN ELİNDEN SON ANDA KAÇMAYI BAŞARDI

Interpol'ün kırmızı bülten ilanının ardından Polonya polisi tarafından Kralka'yı yakalamak için oluşturulan "Gölge Avcıları" ekibi ilk olarak 32 yaşındaki Kralka'nın İspanya, Tayland ve Ukrayna'da saklanabileceği üzerinde durdu. Ekip, aylar süren çalışmasının ardından geçtiğimiz Şubat ayında Polonyalı çete liderinin izini Budapeşte'de buldu.

Macaristan polisinin elinden son anda kaçmayı başaran Kralka, Slovakya'nın Zwolen kentinde polis tarafından yakalandı. Kralka, Polonya'da adil yargılanmayacağı gerekçesiyle Slovakya'dan sığınma talep etti. Polonyalı çete liderinin talebini değerlendiren Slovak yetkililer, Kralka'nın sığınma başvurusunu reddetti. Bunun üzerine Kralka karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren üst mahkeme ise alt mahkemenin kararını yerinde buldu. Polonya'ya iadesi kesinleşen Kralka için Polonyalı yetkililer Slovakya'ya giderek Kralka'yı teslim aldı.

Polonya'ya getirilerek gözaltına alınan Kralka'nın Pazartesi günü savcılığa çıkarılması bekleniyor.

(Ebru Orhan/İHA)

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya'ya getirildi
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya'ya getirildi

Kırmızı Bülten, Uyuşturucu, Slovakya, Polonya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya'ya getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkel: AB zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Putin: Koronavirüs, Büyük Buhran'dan bu yana görülmemiş sistematik bir ekonomik kriz başlattı Vodafone Park'ta bir gol daha! 10 kişi kalan Başakşehir yeniden farkı 2'ye indirdi Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf
Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi, nikahta herkes gülme krizine girdi Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi, nikahta herkes gülme krizine girdi         
20:26
Rıdvan Dilmen'den iddialı Fenerbahçe yorumu: Daha reklamlardayız, film ikinci yarı başlayacak Rıdvan Dilmen'den iddialı Fenerbahçe yorumu: Daha reklamlardayız, film ikinci yarı başlayacak         
19:35
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse yakalandı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse yakalandı         
19:15
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
18:43
Babasının bıçakladığı kardeşini taburcu olduktan sonra silahla vuran muhtar serbest bırakıldı Babasının bıçakladığı kardeşini taburcu olduktan sonra silahla vuran muhtar serbest bırakıldı         
18:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız         
17:43
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 20:42:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya'ya getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei