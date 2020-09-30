İNTES Başkanı Celal Koloğlu'dan Yeni Ekonomi Programı'na destek Açıklaması

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, yeni dengeleme, yeni normal ve yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "YEP'teki kapsayıcı kalkınma vurgusunu ve ekonomik büyümenin istihdamla sağlanması hedefini çok önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Koloğlu, yazılı açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan YEP'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni dengeleme, yeni normal ve yeni ekonomi ana temasıyla hazırlanan YEP'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen bir dönemde mevcut koşullar doğrultusunda hazırlandığını, dönem ve ülke gerçekleriyle uyumlu bir program olduğununu vurgulayan Koloğlu, "Yeni normal, iş hayatına ve ekonomiye dair tüm parametrelerin yeniden gözden geçirildiği bir dönemde pandeminin etkileri doğrultusunda geleceği öngören, vizyoner yaklaşımları içeren bir tema." ifadelerini kullandı.

Koloğlu, YEP'teki "kapsayıcı kalkınma" vurgusu ve ekonomik büyümenin istihdamla sağlanması hedefini çok önemli bulduklarına dikkati çekerek, "2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergelerin belirlendiği programdaki rakamsal hedefler ve hedefe ulaşabilmek doğrultusunda ortaya konan politika ve yaklaşımlar inanıyoruz ki finansal istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19 sürecinde sektör olarak aciliyeti olan projelerin her tür tedbir alınarak tamamlanmasına odaklandıklarını belirten Koloğlu, şunları kaydetti:

"Bütçe olanaklarımızı çok daha verimli kullanmamız gereken bir dönemdeyiz. Tamamlanma aşaması yüzde 80-90 ve üzerinde olan projelerin ekonomiye kazandırılması ve kamu finansmanıyla sürdürülemeyecek yatırımlar için kamu özel sektör projelerine devam edilmesi bu süreçte daha da önem arz ediyor. İnşaat sanayicileri olarak sağlık, demir yolu yatırımı, sulama projeleri ve eğitim gibi öncelikli alanlara dönük yatırımları hayata geçirmek için canla başla çalışmaya hazırız."