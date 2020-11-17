İNTES Hatıra Ormanı büyümeye devam ediyor - Son Dakika

İNTES Hatıra Ormanı büyümeye devam ediyor

17.11.2020 11:27
İNTES Hatıra Ormanı büyümeye devam ediyor, System.String[]

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Hatıra Ormanı'na, dün düzenlenen etkinlikte 1000 fidan daha dikildi.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Hatıra Ormanı'na, dün düzenlenen etkinlikte 1000 fidan daha dikildi.

İNTES'ten yapılan açıklamaya göre, sendika, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Milli Ağaçlandırma Seferberliği"ne destek vermeye devam ediyor. TİSK Ortak Paylaşım Forumu çatısı altında dün gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde 1000 fidan daha toprakla buluşturuldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki İNTES Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen ağaç dikim törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, İNTES Başkanı Celal Koloğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve sendika üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İNTES Başkanı Koloğlu, sendika olarak 2009 yılından bu yana Ağaçlandırma ve Erozyonu Önleme Kampanyası'na destek olmak amacıyla toplantılarında plaket takdimi yerine, fidan dikimi yapmayı tercih ettiklerini bildirdi.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İNTES Hatıra Ormanı'nda ağaçlandırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden Koloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sendikalarına tahsis edilen alanda bu faaliyetlerin 2016 yılından bu yana gerçekleştirildiğini belirtti.

Koloğlu, bugüne kadar yaptıkları tüm geleneksel toplantılar ve seminerlerde bakanlar, bürokratlar ve katılımcıların her biri adına dikilen ağaçların, İNTES Hatıra Ormanı'nın bir armağanı olarak büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Milli Ağaçlandırma Seferberliği'ne destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında 2 bine yakın fidan dikimini gerçekleştirmiştik. Bu yıl da hedef doğrultusunda TİSK çatısı altında bir adım daha attık, TİSK Ortak Paylaşım Forumu üzerinden 'Sürdürülebilir bir dünya birlikte mümkün.' dedik ve 1000 fidanı toprakla buluşturduk. Pandemi günlerinde sürdürülebilir bir dünyanın, doğanın, çevrenin önemini daha da iyi anladığımızı düşünüyorum. Gelecek kuşaklara yeşil bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu."

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Milli, Tarım, Tisk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İNTES Hatıra Ormanı büyümeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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