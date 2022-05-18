İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi

İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti

18.05.2022 15:30

- İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti Cinayetle ilgisi bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi Eskişehir'de silahla intihar ettiği değerlendirilen Gökhan Altay'ın öldürüldüğü tespit edildi.

- İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti

Cinayetle ilgisi bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de silahla intihar ettiği değerlendirilen Gökhan Altay'ın öldürüldüğü tespit edildi. Maktulün ölümüyle ilgisi bulunduğu belirlenen ve cinayeti araştıran özel ekip tarafından yakalanan, 7 şüpheliden biri olan maktulün eşi cinayeti itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl 20 Haziran günü Gökhan Altay'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Denk Sokak'taki evinde cesedi bulundu. İlk değerlendirmelere göre intihar ettiği ileri sürülen Altay'ın ölümü, olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüpheli ölüm olarak belirlendi. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro tarafından olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Eşi cinayeti itiraf etti

Özel ekip tarafından 11 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda Gökhan Altay'ın ölümüyle ilgisi bulunduğu tespit edilen maktülün eşinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 7 şüpheli; Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Esra Altay, S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, maktulün eşi Esra Altay'ın emniyetteki sorgusunda maktul Gökhan Altay'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti
İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti

YORUMLAR
500
Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp, intihar etti Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp, intihar etti Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika


Son Dakika
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:49 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:46:10. #1.13#
SON DAKİKA: İntihar olarak değerlendirilmişti, eşini öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement