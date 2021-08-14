İntihara kalkışan kadını, kelepçe ile hayata bağladılar - Son Dakika

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Adana'nın Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, devriye gezen bekçiler, bir kadının Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı korkuluklarına intihar amaçlı çıktığını fark etti. Koşarak kadının yanına giden bekçiler, kadını suya atlarken havada yakaladı.

İNTİHARI ÖNLEMEK İÇİN KELEPÇELEDİLER

Bekçiler, kadının yeni bir intihar teşebbüsünü önlemek için, demir korkulukların arkasına geçerek demire kelepçeledi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının alkollü olduğunu tespit etti.

KADININ ELİNİ BIRAKMADILAR

Cankur ekiplerine haber verilmesi üzerine bekçiler, kadının kelepçeleri ellerinden tutarak tekrar suya atlamasını önledi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri, demir korkulukları keserek kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Bu sırada isminin Y.S. olduğu öğrenilen kadın, basın mensuplarının görüntü çekmesine tepki gösterdi. Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.