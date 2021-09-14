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İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu - Son Dakika

İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu

14.09.2021 17:14
İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu, System.String[]

Adana'da ailesi tarafından terk edildiği iddia edilen genç, intihar etmeye kalktı. Genç, yakın arkadaşı ve polislerin yoğun çabası sonucu intihar için çıktığı 10 katlı apartmanın tepesinden indirilerek sakinleştirildi. Polisin ve arkadaşı için yardıma koşan gencin çabası takdir topladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesi tarafından terk edildiği öne sürülen genç, 10 katlı bir apartmanın tepesine çıkarak intihara kalkıştı. Ancak olay yerine gelen gencin arkadaşı ve polis ekipleri, yoğun uğraşlar sonucunda alkışlanacak bir harekete imza attı.

Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

İKNA İÇİN DAKİKALARCA UĞRAŞTILAR

Şevkiye Mahallesi eski tarihi Roma Köprüsü civarında bulunan 10 katlı apartmanın çatısına çıkan O.S. (19) isimli genç ayaklarını çatının boşluklarına bırakarak yürekleri ağızlara getirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, Cankur ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve cankur ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken polisler genci ikna etmek için dakikalarca mücadele etti.

Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

ARKADAŞINA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ekipleri de çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine O.S.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen N.G. (19) geldi. Hem polis hem de arkadaşının ikna çabası sonucu oturduğu yerden kalkan O.S. arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Gencin hayatını kurtaran N.G., arkadaşı O.S'nin babası tarafından 10 yıl önce terk edildiğini annesinin evlenerek üvey babası ile Batman'a gittiğini ve öz oğlunu istememesi nedeniyle depresyona girdiğini iddia etti.

O.S. ifadesi alınmak üzere önce hastaneye daha sonra da emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu

Kozan, Polis, Adana, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu - Son Dakika
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