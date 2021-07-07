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IPA: "Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak" - Son Dakika

IPA: "Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak"

07.07.2021 09:56
IPA:

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, yetişkin nüfusun, öğretmenlerin, okul servisi çalışanlarının ve okul personelinin yüzde 85'inin aşılanmasıyla ile yüz yüze eğitimde riskin belirgin şekilde azalacağını belirterek, çocukları Kovid-19 pandemisinin yıkıcı...

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, yetişkin nüfusun, öğretmenlerin, okul servisi çalışanlarının ve okul personelinin yüzde 85'inin aşılanmasıyla ile yüz yüze eğitimde riskin belirgin şekilde azalacağını belirterek, çocukları Kovid-19 pandemisinin yıkıcı etkisinden kurtarmak için aşılama kampanyalarına destek verilmesini istedi.

Hasanoğlu, yazılı açıklamasında, çocukların sadece fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyolojik olarak da sağlıklı olması gerektiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bunun için de eğitimin önemi tartışılmaz. Özellikle yüz yüze eğitim, dünyadaki bütün çocuklar için vazgeçilmez bir haktır. Bu hak, pandemi nedeniyle kesintiye uğramış durumda. Bugün dünya üzerinde 1,5 milyar çocuk okul kapanmalarından olumsuz etkilenmiş, 210 milyon çocuk ise tamamen okulsuz kalmıştır. Okulların kapanması demek, çocukların hayatlarını kapatmak demek."

Okulların kapalı olması nedeniyle izolasyondan uyku problemine, yalnızlıktan fiziksel aktivite eksikliğine kadar birçok sorunla boğuşan çocukların bir an önce normal hayatlarına dönmeleri için yüz yüze eğitime başlamaları gerektiğinin altını çizen Hasanoğlu, "Yetişkin nüfusun, özellikle de öğretmenlerin, okul servisi çalışanlarının ve okul personelinin yüzde 85'inin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde riskin belirgin şekilde azalacağını öngörüyoruz. Bu yüzden toplumsal olarak bu rakamlara bir an evvel ulaşmalıyız ki yüz yüze eğitim başlayabilsin." değerlendirmesini yaptı.

Hasanoğlu, IPA Türkiye'nin çocuk sağlığı ve eğitim komisyonu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Selahaddin Öğülmüş ve Prof. Dr. Betül Ulukol ile aralıksız çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile sık sık bilgi paylaşımlarımız oluyor. Sağlık Bakanımızın çocuk hekimi olması da bizim için son derece önemli. Amacımız Eylül ayında okulların pandemi öncesi olduğu gibi yüz yüze açılması. Ancak bizlerin çabası, binlerce sağlık çalışanının özverili çalışmalarının tamamlanması için halkımıza fiilen küçük ancak etkisi büyük önemli bir görev düşüyor: Aşı olmak. Binlerce insanın emek verdiği sürece en büyük katkıyı, aşı olarak halkımız yapacaktır. Aksi takdirde çocuklarımızın eğitim kayıplarına neden olanlar tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

"Çocukların üçte biri dijital olarak dışlandı ve eğitim hakkından mahrum kaldı"

IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ise çocukların yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Pandemi nedeniyle yayınlanan raporlarda okul çağındaki çocuklar huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon sorunu, uyku ve yeme sorunları, içine kapanma, yoğun kaygı ve fiziksel ağrı gibi çeşitli sağlık sorunları yaşamaktadır. Diğer yandan düşük gelirli ülkelerde uzaktan eğitime ulaşma oranı yüzde 30'lara düşmüştür. Bu da dünya üzerindeki çocukların üçte birinin dijital olarak dışlandığını ve eğitim hakkından mahrum kaldığını gösteriyor."

Salgın döneminde dünya üzerinde öğrencilerin yüzde 91'inin okula gidemediğini kaydeden Hasanoğlu, adaletsizliğin ortadan kalkması ve eşit eğitim hakkı için okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini vurguladı.

COVIRAN Bereket, Pandemi, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IPA: 'Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak' - Son Dakika


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