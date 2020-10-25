İpek Tuzcuoğlu 'Asmalı Konak' dizisi miladımdı

Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra İstanbul'a geldiğini belirten ünlü oyuncu, "İstanbul bana kucağını hemen açtı" dedi. 2002 yılında yayınlanan "Asmalı Konak" dizisi için "Kariyerimdeki miladım" diyen Tuzcuoğlu, canlandırdığı Dicle karakterinin kendisiyle bir bütün hale geldiğini, sonraki projelerde onun ağırlığını hep üstünde hissettiğini söyledi. 2004 yılında "Büyü" filminin galasında çıkan yangında yaşadıklarını da anlatan oyuncu, "O galada dumandan birinin ölmemesi mucize" diye konuştu ve ekledi: "Benim için galaya gelen Osman Yağmurdereli, olaydan sonra 1 hafta hastanede yattı."