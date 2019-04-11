İpekyolu Kariyer Fuarı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayeleriyle, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarında, paydaş üniversitelerden biri olarak yer alan SANKO Üniversitesinin standı büyük ilgi görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayeleriyle, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarında, paydaş üniversitelerden biri olarak yer alan SANKO Üniversitesinin standı büyük ilgi görüyor.



SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ve Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'ın da katıldığı fuar, kamu kurumlarıyla, özel sektörün öncü kuruluşlarının öğrenciler ve mezunlarla bir araya gelerek, verimli bir insan gücü planlamasını sağlamak amacıyla düzenlendi. SANKO Üniversitesi standını Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Metin Bedir de ziyaret etti.



Bu arada, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İpekyolu Kariyer Fuarına Altın Sponsor olarak destek sağlayan SANKO Holding adına Prof. Dr. M. Metin Bayram'a plaket takdim etti. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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