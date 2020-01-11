Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kürt yetkililerle siyasi krizi görüşmek üzere Erbil'de - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kürt yetkililerle siyasi krizi görüşmek üzere Erbil'de - Son Dakika

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kürt yetkililerle siyasi krizi görüşmek üzere Erbil'de

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak'taki siyasi kriz ve ABD ile İran arasında artan gerilimi görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kürt yetkililerle siyasi krizi görüşmek üzere Erbil'de, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak'taki siyasi kriz ve ABD ile İran arasında artan gerilimi görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi.


Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Maliye Bakanı Fuat Hüseyin, İçişleri Bakanı Muhammet Ali el-Hekim, Planlama Bakanı Nuri el-Dilemi ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'den oluşan heyeti ile birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e gitti. Abdulmehdi ve beraberindekileri, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani karşıladı.


Erbil'de Kürt yetkilerle bir araya gelecek olan Abdülmehdi, IKBY Başbakan Mesrur Barzani ile de görüşme gerçekleştirecek.


Göreve geldiğinden bu yana IKBY'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Abdülmehdi'nin temaslarında, ABD-İran gerilimi ve Irak'taki siyasi krizin ele alınması bekleniyor. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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