Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani - Son Dakika

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani
6 saat önce
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:47 Kaynak: AA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.
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