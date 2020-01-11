Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani - Son Dakika

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani

Mesut Barzani, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD, Irak'ın "Askerlerinizi çekin" talebini reddetti
Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
00:58 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan ve 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü tekne karaya çıkarıldı(4) - Son Dakika
00:57 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika
00:53 AK Parti'li Ünal: "Planları, tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz" - Son Dakika
00:50 İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi "rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı" iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
00:46 İranlı muhalif liderden Hamaney'e: "Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz" - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 01:04:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]