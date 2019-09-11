Son Dakika Haberleri: Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Tunus'ta
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Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Tunus'ta

8 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi ile bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi ile bir araya geldi. İkili, yapılan heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Tunus'ta

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhammed Ali, Tunus, Irak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:43 Kaynak: AA
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