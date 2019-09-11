Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Tunus'ta

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi ile bir araya geldi. İkili, yapılan heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.