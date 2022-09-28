Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor

28.09.2022 18:14

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, Meclis oturumunu protesto ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, Meclis oturumunu protesto ediyor.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi Meclis Başkanı ve Birinci Yardımcısı'nın seçildiği oturumu protesto amacıyla Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Protestocular, güvenlik güçlerinin, Meclis binasının da bulunduğu Yeşil Bölge civarına koyduğu beton bariyerleri getirdikleri dozerlerle yıkarak, aşmaya çalışıyor; zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşanıyor.

YORUMLAR
500
Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
Kaynak: AA

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
21:00 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 00:15:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement