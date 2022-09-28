Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, Meclis oturumunu protesto ediyor.
Sadr yanlısı yüzlerce kişi Meclis Başkanı ve Birinci Yardımcısı'nın seçildiği oturumu protesto amacıyla Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplandı.
Protestocular, güvenlik güçlerinin, Meclis binasının da bulunduğu Yeşil Bölge civarına koyduğu beton bariyerleri getirdikleri dozerlerle yıkarak, aşmaya çalışıyor; zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor - Son Dakika