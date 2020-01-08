Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika

Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı

6 saat önce

Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.

Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı, System.String[]

Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Hit şehri yakınına isabet eden füzenin fotoğrafları

-Füzenin farklı açıdan fotoğrafları


Sabah, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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