Irak OPEC kısıntısından 2021 ilk çeyrekte muafiyet istedi

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul Jabbar Çarşamba günü yerel basına yaptığı açıklamada, hükümetin 2021'in ilk çeyreği için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ihracat kısıntısı anlaşmasından muafiyet talep ettiğini söyledi.

Bağdat'ın önümüzdeki üç ay ihracat kısıntılarını uygulayacağını söyleyen Abdul Jabbar, geçen ay yaptığı bir açıklamada da, Irak'ın daha önce, OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntısı anlaşmasında daha önce uygulayamadığı kısıntı açıklarını Ağustos ve Eylül aylarında karşılayacağını söylemişti.