Irak Sınırında Askerlerin de Katılımıyla Türk Bayraklı Seçim Kutlaması
1 saat önce
Irak sınırında askerlerin de katılımıyla Türk bayraklı seçim kutlamasıHAKKARİ - Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'li Ekrem Çetinkaya, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.
Irak
sınırında askerlerin de katılımıyla Türk bayraklı seçim kutlaması
HAKKARİ - Hakkari
'nin Derecik
Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti
'li Ekrem Çetinkaya
, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.
Irak sınırındaki Derecik Belediyesini yeniden kazanarak güven tazeleyen AK Parti'li Belediye Başkanı Çetinkaya; Gerdi aşiretinin önde gelenleri başta olmak üzere AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç
, Derecik Kaymakamı İdris Arslan
, Yüksekova
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Toker
, Şemdinli
Tugay Komutanı Rıfat Kılıç, Derecik İlçe Jandarma
Komutanı Onur Konur
tarafından tebrik edildi. Evinde tebrikleri kabul eden Başkan Ekrem Çetinkaya, herkese ayrı ayrı teşekkürlerini ileterek, "Halkımız bu göreve bir kez daha bizi layık görmüştür. Yeni ilçe olan Derecik için hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. İlçemiz için daha yapılacak çok işimiz var. Birlik, dirlik, istikrar ve huzur için hep birlikte çalışacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:13 Kaynak: İHA
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