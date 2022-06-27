Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi

27.06.2022 09:08

Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendiHAKKARİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Işıklı bölgesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi

HAKKARİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Işıklı bölgesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürü halindeki dağ keçileri, bölgedeki popülasyonun da arttığını gösteriyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Bölgedeki yabani hayvanların avlanmasının yasaklanmasıyla birlikte son zamanlarda yabani hayvanların popülasyonunun artmasına neden oldu. Bu bizim bölge için çok güzel bir gelişme. Çukurca Belediyesi olarak kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortaklaşa yabani hayvanları için yem bırakıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı yasak avlanmaya karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika
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