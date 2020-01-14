Son dakika: ABD'nin Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika

Iraklı askeri bir kaynak, askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiğini belirtti. Askeri üsse 5 füze saldırısı düzenlendiği öğrenilirken, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.