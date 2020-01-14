Son dakika: ABD'nin Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika

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Son dakika: ABD'nin Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi
34 dakika önce
Son dakika: ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat kuzeyindeki Camp Taci askeri üssüne şiddetli bir roket saldırısı düzenlendi. 5 füzenin isabet ettiği askeri üste can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:40
Iraklı askeri bir kaynak, askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiğini belirtti. Askeri üsse 5 füze saldırısı düzenlendiği öğrenilirken, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
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