Son dakika: ABD'nin Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: ABD'nin Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika: ABD'nin Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi

34 dakika önce

Son dakika: ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat kuzeyindeki Camp Taci askeri üssüne şiddetli bir roket saldırısı düzenlendi. 5 füzenin isabet ettiği askeri üste can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Iraklı askeri bir kaynak, askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiğini belirtti. Askeri üsse 5 füze saldırısı düzenlendiği öğrenilirken, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Son dakika: ABD'nin Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:40 
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