Irak'ta kum fırtınası: 1 ölü - Son Dakika
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Irak'ta kum fırtınası: 1 ölü

05.05.2022 15:50
Irak'ta kum fırtınası: 1 ölü

Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Irak'ta etkili olan kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyfettin Bedir, ülkeyi dün akşamdan itibaren etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle başkent Bağdat'ta 1 kişinin öldüğünü ve 5 binden fazla kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sadece Bağdat'ta 2 binden fazla kişinin hastaneye başvurduğunu belirten Bedir, bu sayının artabileceğini söyledi. Hastaneye kaldırılanlardan birçoğunun astım hastası yaşlılar olduğunu ifade eden Bedir, hastanelerdeki ekipmanların yeterli olduğunu ve herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Evde kalın çağrısı

Vatandaşlara gerekli bir durum olmadığı taktirde evde kalmaları, dışarı çıkmaları durumunda da maske veya ıslak bez kullanmaları çağrısında bulunuldu. Bu ay içinde ülkeyi ikinci kez vuran kum fırtınası sebebiyle Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarındaki uçuşlar ikinci kez durduruldu.

Irak'ta nisan ayında 5 kez meydana gelen kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanı'ndaki uçuşlar iki kez askıya alınmıştı. - BAĞDAT

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Sağlık Bakanlığı, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta kum fırtınası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta kum fırtınası: 1 ölü - Son Dakika
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