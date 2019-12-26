Irak'ta ölü taklidi yaparak kurtulan DEAŞ'ın sözde emirinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayseri'de, biri terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" Irak uyruklu 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, Irak'ın Sincar, Cebel, Telafer ve Muhallabiye bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirliğini yaptığı, 30 bin kişiden sorumlu olduğu ve örgüte silah temin ettiği iddialarıyla hakkında dava açılan tutuklu Suphi Huveytli ile tutuksuz sanık Alaa Abdulkerim Yusuf ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Huveytli, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmada, yaklaşık 6 ay önce Hatay'dan kaçak yollarla Kayseri'ye geldiğini söyledi.

DEAŞ'tan kaçtığını öne süren Huveytli, şunları anlattı:

"Oğlumun adı Muhammed'dir. Kardeşim Ali DEAŞ'lıdır. Ali'nin, Telafer bölgesine giderken uçaktan atılan bomba ile öldüğünü duydum. DEAŞ'a ait Cezire Mektebi'nde eğitim almadım. Ben Irak'ta tuvalet temizliği yapardım. Irak polisi geldi cezaevine götürdü, 25 gün cezaevinde kaldım. Bizi orada dövdüler. Silahla vurdular, yaralandım. DEAŞ'a katılmadım. Silah temin etme görevi yapmadım. İsrail'i sevmediğim gibi DEAŞ'ı da sevmem. Irak'ta olaylar olunca Suriye'ye geçtim ve 4 yıl orada yaşadım. Daha sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geldim."

Sanık Yusuf ise kardeşinin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Bekçi olduğunu ve 2014 yılından sonra Irak'tan ayrıldığını kaydeden Yusuf, "DEAŞ bölgemize gelince işler bozuldu. 3 çocuğum var, evimizi bastılar. Hanımımı dövdüler. Korkudan arabaya binip Suriye sınırına gittik. Kaçak yollarla Antakya'dan Türkiye'ye girdim. Kardeşim Muhammed Yusuf DEAŞ'lıdır. Öldü, nasıl öldüğünü bilmiyorum." diye konuştu.

Duruşma savcısı, ara mütalaasında, sanık Huveytli'nin üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, yargılamanın devam ediyor olması ve kaçma ihtimalini göz önünde bulundurularak tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Eylül'de kent merkezinde düzenledikleri operasyonda, DEAŞ'ın sözde emiri ve mühimmat sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Suphi Huveytli'yi yakalamıştı.

DEAŞ'ın güç kaybetmesiyle 6 ay önce eşiyle beraber kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen Huveytli'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği tespit edilmişti.

Örgüte kadın üye kazandırmaktan sorumlu olduğu ve Irak polisi tarafından yakalanarak cezaevine konulduğunda terör örgütü DEAŞ'ın üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında Irak polisi tarafından öldürülmek istenen Huveytli'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu belirlenmişti.