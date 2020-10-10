Irak'taki Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü, terör örgütü PKK tarafından öldürülmüş - Son Dakika

Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlhan'ın iki gün önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili detaylı soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda İlhan'ın "PKK tarafından öldürüldüğünün anlaşıldığı" açıklandı.

Açıklamada, İlhan'ın daha önce de terör örgütü tarafından ölümle tehdit edildiğinin altı çizildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansından iki gün önce yapılan açıklamada, bir süredir ölüm tehditleri alan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü İlhan'ın "karanlık elli teröristlerce öldürüldüğü" belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu korkakça saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Saldırının sorumluları da kesinlikle bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." ifadesine yer verilmişti.

İlhan, Gelike isimli köyünde akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Serzer Sınır Kapısı, Duhok'a bağlı Amedi ilçesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında bulunuyor.