Irak'tan 8 kınalı kekliği ülkeye sokmak isteyen 2 kişiye 33 bin lira ceza kesildi

Irak'tan 8 kınalı kekliği ülkeye sokmak isteyen 2 kişiye 33 bin lira ceza uygulandı.

Irak'tan Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan bir araçta yapılan aramada ele geçirilen 8 kınalı kekliğe el konuldu.

Keklikleri ülkeye sokmak isteyen 2 kişiye 33 bin lira ceza verildi.

Keklikler, jandarma ekiplerince Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şube Müdürü Orhan Kalay, yaptığı açıklamada, 8 kınalı kekliğin rehabilitasyon ünitelerinde veteriner hekim gözetiminde tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra Gaziantep Keklik Üretme İstasyonuna damızlık olarak kullanılmak üzere gönderdiklerini bildirdi.

Ünitelerinde 2 kızıl şahin, 2 kerkenez ve 1 kumrunun tedavisinin sürdüğünü dile getiren Kalay, yakın zamanda 5 kuşun doğaya salınacağını belirtti.

Vakıfkent Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan çoban aldatan kuşunun gerekli tedavinin ardından doğaya bırakıldığını aktaran Kalay, "Vatandaşlarımızdan, bu vaziyette yaralı ve bitkin halde görmüş oldukları yaban hayvanlarını bildirmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.???????

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