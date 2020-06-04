Irak ve İran sınırındaki gümrük kapıları yük taşımacılığına açıldı - Son Dakika

Irak ve İran sınırındaki gümrük kapıları yük taşımacılığına açıldı

Ticaret Bakanı Pekcan,"Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır" dedi.

Irak ve İran sınırındaki gümrük kapıları yük taşımacılığına açıldı, System.String[]

Ticaret Bakanı Pekcan,"Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır" dedi.


Bakan Pekcan, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını belirterek, "Covid-19 ile mücadelede tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran'da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır. Böylece, diğer gümrük kapılarımızda uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verilecektir. Türkiye'nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran'a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan "temassız ticaret" uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı. - ANKARA

Koronavirüs, Irak, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Irak ve İran sınırındaki gümrük kapıları yük taşımacılığına açıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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