Iraklı göstericiler "Humeyni Caddesi"nin tabelasını indirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı göstericiler 'Humeyni Caddesi'nin tabelasını indirdi - Son Dakika

Iraklı göstericiler "Humeyni Caddesi"nin tabelasını indirdi

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde göstericiler, İran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin adını taşıyan caddenin tabelasını, "Ekim Şehitleri" yazısının bulunduğu tabela ile değiştirdi.

Iraklı göstericiler

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde göstericiler, İran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin adını taşıyan caddenin tabelasını, "Ekim Şehitleri" yazısının bulunduğu tabela ile değiştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Basra'da bir grup göstericinin, "Humeyni Caddesi" yazılı tabelayı indirdiği görülüyor.

Göstericiler, aynı yere "Ekim Şehitleri" yazılı başka tabela asarken Irak Milli Marşı'nı seslendiriyor.

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde İran'ın ülkedeki nüfuzu da protesto ediliyor.

Basra, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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